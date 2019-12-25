Российская премьер-лига может возобновить сезон ближе к концу июля

Это самый оптимистичный сценарий возобновления.

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) может возобновиться в 20-х числах июля. Об этом сообщил журналист издания "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров в своем Telegram-канале "Футбольный Биги".

Сегодня прошла видеоконференция клубов, участвующих в высшем дивизионе чемпионата России. По ее итогам все пришли к общему мнению, что сезон надо доиграть согласно рекомендациям УЕФА. Есть несколько вариантов по календарю на оставшиеся восемь туров. Также обсуждался вариант, при котором никто из клубов не вылетит из РПЛ, даже если сезон будет доигран.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая.

Ранее стало известно, что УЕФА не допустит до участия в еврокубках клубы, чьи страны не доиграют чемпионат.

Фото: rfs.ru