Петербуржец Сергей Егоров задержан по подозрению в угрозе убийством.

Неадекватное поведение и опасное обращение с оружием стало причиной задержания Сергея Егорова. Председатель фонда возрождения христианских ценностей "Священная лига святого Георгия" обвиняется по статье 119 Уголовного Кодекса РФ. Информацию об обвинениях в угрозе убийством передает "Фонтанка" со ссылкой на источники в МВД. Издание также рассказывает подробности этой странной и страшной истории.

2 февраля Егоров приехал в принадлежащий ему бизнес-центр "Ладога" на улице Стахановцев, вошел в офисную комнату и выстрелил из пистолета "Стражник" в сторону девушки-секретаря. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от ее головы. Затем Егоров, с ножом в руке, приблизился к другой подчиненной — менеджеру по аренде. Фонтанка.ру

Нападавший был задержан полицейскими из 52-го отдела Красногвардейского района. Теперь его ждут следствие и суд. Правоохранителям предстоит понять и оценить мотивы руководителя христианского фонда.

Отмечается, что ранее блюститель нравственности уже был судим. Это может повлиять на ход суда в данном конкретном случае.

На сайте "Связенной лиги святого Георгия" также говорится, что Сергей Егоров считает себя правозащитником и общественным деятелем. Он числится председателем дискуссионного клуба "Византийская лига".