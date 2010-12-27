Стало известно, за что в Петербурге задержали главу православного фонда

Неадекватное поведение и опасное обращение с оружием стало причиной задержания Сергея Егорова. Председатель фонда возрождения христианских ценностей "Священная лига святого Георгия" обвиняется по статье 119 Уголовного Кодекса РФ. Информацию об обвинениях в угрозе убийством передает "Фонтанка" со ссылкой на источники в МВД. Издание также рассказывает подробности этой странной и страшной истории.
2 февраля Егоров приехал в принадлежащий ему бизнес-центр "Ладога" на улице Стахановцев, вошел в офисную комнату и выстрелил из пистолета "Стражник" в сторону девушки-секретаря. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от ее головы. Затем Егоров, с ножом в руке, приблизился к другой подчиненной — менеджеру по аренде.Фонтанка.ру
Основные направления общественной деятельности: возрождение традиционных христианских ценностей, православно-патриотическое воспитание, поиск путей духовной интеграции с христианскими силами Старой Европы – "христианская глобализация"из анкеты Сергея Егорова