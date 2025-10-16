Аналитики назвали главный вайб общепита в Петербурге

Анализ показал, что города различаются по характеру доминирующей атмосферы.

Платформа 2ГИС представила уникальный подход к поиску ресторанов и кафе в Петербурге, добавив фильтрацию по настроению или "вайбам". Сервис разработал алгоритм, который классифицирует заведения на основе отзывов, фотографий и справочника заведений, определяя характерные атмосферы для каждой точки, пишет "Петербургский дневник". Разработчики выделили несколько десятков категорий, отражающих настроение и специфику ресторана или кафе. Это позволяет пользователям легко находить подходящее место, учитывая свои предпочтения и цели визита.

Исследование показало, что самыми популярными характеристиками среди петербургских заведений являются атмосфера "для беседы" (возможность комфортно общаться и приятно провести время) и "стильный интерьер", каждая из которых встречается в 56% и 52% заведений соответственно. Далее следуют "просто поесть" (40%), "национальные кухни" (34%) и "место для фотосессий" (32%).

Менее востребованными оказались такие критерии, как "красивые виды" и "необычные вкусы", встречающиеся лишь в 3% и 4% заведений соответственно. При этом заведения с необычными вкусовыми сочетаниями чаще всего обнаруживаются в городах Москва, Петербург и Новосибирск, а с живописными пейзажами — в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре.

Анализ показал, что города различаются по характеру доминирующей атмосферы. Лидером по количеству заведений с праздничной обстановкой, пространствами для работы, расслабления и просторными залами является Омск. Краснодар лидирует по категориям "комфортное общение", "модный дизайн интерьера" и заведениям типа "просто покушать". Москва славится разнообразием национальных кухонь и местами для развлечений, а Новосибирск привлекает своими фотогеничными заведениями и уютными уголками для свиданий.

Особенности Петербурга проявляются в преобладании мест, удобных для дружеских посиделок (61% заведений предлагают такую атмосферу), красивых дизайнов помещений (54%) и заведений с удобным выбором блюд "без изысков" (42%). Город также обладает высоким показателем заведений с загадочной атмосферой и оригинальным меню.

Ранее мы сообщили о том, что к чему приведет продажа туров на маркетплейсах: мнение экспертов.

Фото: Pxhere