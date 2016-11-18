К чему приведет продажа туров на маркетплейсах: мнение экспертов

Туроператор отверг обвинения в заниженных ценах.

Крупнейший российский маркетплейс представил туристический сервис, позволяющий пользователям приобретать готовые пакетные туры, а не только бронировать авиабилеты и гостиничные номера. Платформа начала сотрудничать с единственным оператором, предложившим покупателям выгодные скидки. Представители туристического сообщества восприняли инициативу скептически: некоторые уверены, что маркетплейс стремится занять свободную рыночную нишу, другие считают, что вложения окажутся неэффективными. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Туроператор отверг обвинения в заниженных ценах. Акционные предложения поступают непосредственно от самого маркетплейса. Каждый продавец, будь то агентство или посредники, вправе устанавливать собственные расценки согласно собственным условиям и возможностям, разъяснил представитель компании.

Иван Осипов, возглавляющий коммерческое направление проекта маркетплейса, выразил уверенность, что запуск нового сервиса позитивно отразится на развитии туристического сегмента маркетплейса.

Директору турфирмы "Арт-Тревел" Марии Ушаковой кажется очевидным стремление маркетплейса создать новое направление в туристическом бизнесе. В интернете полно ресурсов для самостоятельных путешественников, включая агрегаторов по авиабилетам и отельным услугам. Но вот специализированной площадки для покупки готовых туров пока нет. Вероятно, предлагаемые скидки являются попыткой привлечь внимание потребителей и закрепиться на новой рыночной нише,рассуждает она.

Гендиректор компании "Велви Тур" Валерия Неверова убеждена, что никакой маркетплейс не заменит профессионального турагента. Она добавила, что ее компания категорически отказывается размещать свои услуги на площадках маркетплейсов.

Эксперт подчеркнула, что массовый переход на виртуальные платформы возможен только при стабильности рыночных условий.

Фото: Pxhere