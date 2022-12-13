Главный врач петербургской лаборатории назвал первые симптомы ВИЧ

Недомогание появляется спустя три месяца после заражения.

Главный врач одной из петербургских лаборатории Андрей Соменков перечислил первые симптомы ВИЧ, сообщили РИА Новости.

Инкубационный период болезни обычно длится от одного до трех месяцев. Иногда зараженные чувствуют себя отлично в течение года. В это время вирус размножается в организме. Первые симптомы появляются спустя три месяца после попадания в организм. Больные чувствуют боль в горле, жалуются на кашель, тошноту, диарею, высыпания на коже, рвоту, слабость и боль в мышцах.

Через год инфекция переходит в субклиническую стадию. Этот этап длится около семи месяцев. У некоторых он занимает и два десятка лет.

Есть люди, у которых вирус явно не проявляется, но вирус все равно продолжает уничтожать иммунитет. Полностью вылечить ВИЧ невозможно, но есть препараты, которые останавливают его развитие.

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Фото: СПБ Центр СПИД