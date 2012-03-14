Главный врач Городской наркологической больницы Петербурга дал советы по профилактике алкогольной зависимости

Алкоголизм представляет собой сложное заболевание, зависящее от сочетания биологического, психологического и социального факторов.

Ежегодно 11 сентября в России отмечается День трезвости, задача которого вновь привлечь внимание общественности к проблемам злоупотребления алкоголем и важности вести здоровый образ жизни. Известно, что спиртные напитки наносят серьёзный ущерб здоровью, разрушая судьбы и карьеры многих людей. Эксперты ВОЗ утверждают, что ежегодно алкоголь становится причиной смерти от 7 до 8 миллионов человек, в России статистика показывает, что порядка 700 тысяч смертельных исходов связано с пагубным влиянием алкоголя. Подробности проблемы и последствия потребления алкоголя для здоровья раскрыл главный врач Городской наркологической больницы Дмитрий Константинов, в беседе с "Петербургским дневником".

Дмитрий Павлович сообщил, что на сегодняшний день в Петербурге насчитывается около 18 тысяч пациентов, страдающих алкогольной зависимостью и находящихся под медицинским наблюдением врачей-психиатров-наркологов. Этот показатель стабилен на протяжении трёх последних лет и существенно ниже общероссийского уровня. В сравнении с десятилетним периодом количество зарегистрированных случаев заболеваний снизилось на 28%. Подавляющему большинству зависимых людей от 40 до 60 лет, признаки роста алкоголизма среди молодёжи отсутствуют.

Алкоголизм представляет собой сложное заболевание, зависящее от сочетания биологического, психологического и социального факторов. Важную роль играют наследственность, травмы головы и патологии ЦНС. Психологический аспект также важен: кто-то легко справляется со стрессовыми ситуациями, а кто-то склонен искать утешение в алкоголе, формируя таким образом патологический стереотип поведения.

Немаловажную роль играет социальное окружение: если семья привыкла постоянно употреблять спиртное, высока вероятность, что дети повторят эту модель поведения. Давление сверстников и желание соответствовать общепринятым нормам также способствуют формированию зависимости.

Часто бытует ошибочное мнение, будто небольшие порции вина после трудового дня полезны для расслабления. Константин объясняет, что кратковременное снятие напряжения быстро сменяется выработкой устойчивой потребности в алкоголе. Организм адаптируется к такому методу преодоления трудностей, что неизбежно приводит к увеличению объёмов потребляемого спиртного и развитию зависимости.

Продолжительность формирования алкогольной зависимости зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Следует насторожиться, если количество выпитого возрастает, человек начинает придумывать новые поводы для приобретения алкоголя, теряет чувство меры и неспособен остановиться вовремя. Другим признаком развивающейся зависимости является повышенная раздражительность при невозможности выпить и ощущение радости только после принятия первой рюмки.

Существует миф, что женский алкоголизм прогрессирует быстрее мужского. Но врачи утверждают, что причина этого заблуждения кроется в стремлении женщин скрывать своё пристрастие, выпивая в одиночестве и втихомолку. Из-за этого болезнь долгое время остаётся незамеченной.

Отвечая на вопрос о безопасной дозировке алкоголя, доктор утверждает, что такой нормы попросту не существует. Даже незначительная порция алкоголя провоцирует развитие зависимости и повреждает внутренние органы и ткани организма. Употребление спиртного грозит серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гепатитом, циррозом печени, воспалениями поджелудочной железы, патологиями нервной системы и онкологическими болезнями. Кроме того, алкоголь часто становится причиной травматизма, аварий и отравления.

Фото: предоставлено пресс-службой ГНБ