Семак: "Шомуродов сейчас действует просто блестяще"

Тренер "Зенита" похвалил игрока из команды соперника и поделился настроем перед грядущим матчем с "Ростовом".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на брифинге перед матчем петербургского клуба с "Ростовом" рассказал о травмах своих игроков и преимуществах клуба-соперника.

Готовящиеся к матчу "зенитовцы" в хорошем физическом состоянии, сказал Семак. Осталась определенная проблема в разной нагрузке игроков, одни из которых играли за сборные, а другие оставались в петербургском клубе. Тренерский штаб работает над состоянием футболистов перед игрой. Соперник на грядущем матче у петербуржцев сильный.

"Ростов" здорово играет в быстрых атаках, обладает очень квалифицированными исполнителями, которые могут завершить сами, опасно разыгрывает стандарты. Прекрасно понимаем, что место, где находится соперник, и количество набранных очков — абсолютно заслуженны", – сказал Семак об оппонентах.

Отдельно тренер отметил игру нападающего ростовского клуба Эльдора Шомуродова. Семак назвал его открытием чемпионата и хорошим футболистом.

"Эльдор сейчас действует просто блестяще — это касается и завершения, и движения, и работы на команду", – похвалил игрока Семак.

Не остались в стороне вопросы о прооперированных Малкоме и Маммане. На нападающего, по словам тренера, "Зенит" рассчитывал в осенней части чемпионата России и в Лиге чемпионов, но травмы внесли свои коррективы.

"Это жизнь, спорт, к сожалению, не получилось. Что касается Мамманы, то обидно. Не все так гладко проходило во время реабилитации после прошлого повреждения, были нюансы и сложности. К сожалению, пришлось сделать повторную операцию. Мы надеемся, что он реабилитируется", – подчеркнул Семак.

Заменять Мамману на данный момент будет футболист Прохин.

Напомним, что матч "Зенит" – "Ростов" перекроет движение на нескольких улицах Петербурга.

Фото: fc-zenit.ru