Матч "Зенит" – "Ростов" перекроет движение на нескольких улицах Петербурга

Временные изменения вступят в силу 19 октября.

19 октября футбольный матч "Зенита" и "Ростова" на "Газпром Арене" внесет изменения в движение транспорта на нескольких улицах города, об этом предупреждает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфрастуктуры.

Целый день будет невозможно проехать по улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, по набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, по Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге.

Также придется менять маршруты из-за запрета движения по Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, по Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, по Теннисной аллее от Южной дороги и по Велосипедной аллее от Северной дороги.

С 16.00 того же дня перекроется доступ к улице Рюхина от проезда вдоль первого дома по Кемской улице к Морскому проспекту, а также, с 19.00, – по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по Приморскому проспекту от Беговой улице до Яхтенной. Здесь участки будут закрыты до 22.00 и до 22.30 соответственно.

Кроме того, целый день будет запрещено останавливаться на Северной дороге и Южной дорогах, Бодровом переулке, улицах Яхтенной, Савиной и Рюхина, Морском и Крестовском проспектах.

А во Фрунзенском районе троллейбус №42 приостановит работу на ближайшие выходные из-за дорожных работ.

Фото: Piter.TV