Главный тренер "Зенита" устал уговаривать жену не писать откровенные посты

Предпочитает с удовольствием читать.

Супрга Сергея Семака в социальных сетях назвала мужа "своим самым преданным читателем". Помимо этого, она отметила, что наставник "бело-сине-голубых" привык к ее эссе и устал уговаривать писать менне откровенные посты.

В своем Instagram Анна Семак активно делится с подписчиками информацией о своей личной жизни. Именно она сообщила о назначении супруга на пост главного тренера "Зенита" до официального заявления. Девушка также рассказала о плохом настроении Сергея после поражения от "Динамо-Минск" в первом квалификационном матче Лиги Европы.

Напомним, что в ответной встрече петербургский клуб одержал над оппоненами уверенную победу со счетом 8:1.

Фото: Instagram/annas_secret_garden