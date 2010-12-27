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Главный тренер "Зенита" устал уговаривать жену не писать откровенные посты
Сегодня, 14:08
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Rybka123
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Главный тренер "Зенита" устал уговаривать жену не писать откровенные посты

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Предпочитает с удовольствием читать.

Супрга Сергея Семака в социальных сетях назвала мужа "своим самым преданным читателем". Помимо этого, она отметила, что наставник "бело-сине-голубых" привык к ее эссе и устал уговаривать писать менне откровенные посты. 

В своем Instagram Анна Семак активно делится с подписчиками информацией о своей личной жизни. Именно она сообщила о назначении супруга на пост главного тренера "Зенита" до официального заявления. Девушка также рассказала о плохом настроении Сергея после поражения от "Динамо-Минск" в первом квалификационном матче  Лиги Европы.

Напомним, что в ответной встрече петербургский клуб одержал над оппоненами уверенную победу со счетом 8:1.

Фото: Instagram/annas_secret_garden

 

 

Теги: зенит , сергей семак
Категории: Лента новостей Спорт Зенит

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