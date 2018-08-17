"Зенит" обыграл минское "Динамо" со счетом 8:1

Несмотря на пустые трибуны стадиона на "Петровском", команда "Зенита" смогла собраться и выдать фантастическую игру.

В игре между командами петербургского "Зенита" и минским "Динамо" победителем вышли россияне. Несмотря на уверенное лидерство в основном времени, благодаря двум дополнительным таймам клуб "сине-бело-голубых" улучшил собственную позицию до счета 8:1.

Несмотря на опасную ситуацию со штрафным в самом начале доптайма, оппонентам не удалось вырваться вперед по очкам.

Сергей Семак прокомментировал игру спортсменов из города на Неве, назвав ее героической.

Напомним, что матч проходил с пустыми трибунами. Болельщиков не пустили на стадион "Петровский" в качестве наказание за некорректное поведение во время одного из матчей "Зенита". Однако, фанаты поддерживали команду на теплоходах акватории около спортивного объекта.

Фото и видео: Вконтакте/ФК "Зенит"