Фанаты "Зенита" поддержали команду с воды у стадиона "Петровский"

Болельщики из Петербурга нашли способ обойти судейский запрет присутствия на стадионе.

Вечером 16 августа фанаты "Зенита" проявили смекалку и активную позицию, найдя способ болеть за петербургскую команду с воды. Местные жители устроили массовый заплыв на теплоходах к стадиону на "Петровском", чтобы издалека поддержать клуб "сине-бело-голубых". К таким мерам пришлось прибегать после судебного решения о пустых трибунах. Отсутствием болельщиков на стадионе руководство турнира УЕФА наказало команду за непозволительное поведение фанатов во время матча.

Напомним, что "Зенит" сражался с минским "Динамо". Конец встречи ознаменовался счетом в пользу петербуржцев 4:0.После этого назначено два дополнительных тайма по 15 минут.

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