Сергей Семак: "Победа "Зенита" над "Динамо" - героическая"

Главный тренер клуба доволен теми успехами, которые показывают его игроки.

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" высказался относительно результатов игры с минским "Динамо". Сергей Семак доволен выступлением команды и заявил, что их сражение можно было назвать героическим. Теперь Северная столица может рассчитывать на дальнейшее участие в Лиге Европы.

Мы заслужили эту победу и то, что сейчас происходит на улице. Я рад и горд за команду. Могли закончить все еще в основное время, но даже после гола в дополнительное время смогли собраться делится впечатлениями спикер

Тренер отметил, что даже те игроки, которые не вышли на поле за "сине-бело-голубых", а остались на скамейке запасных, считают победу общей и не расстраиваются.Семак поблагодарил всех игроков за понимание серьезности ситуации и "предельный настрой".

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

