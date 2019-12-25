Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о жизни в семье во время карантина

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как проводит время с семьей во время карантина, вызванного эпидемией коронавируса.

"Давно не было столько времени, чтобы проводить его с семьей. Мы вместе завтракаем, обедаем и ужинаем. И стараемся найти фильм для совместного просмотра. Что касается игровой приставки, то до взрослых очередь не доходит. Но есть много других полезных занятий. Пытался вот онлайн-спектакль найти. Только отыскал, тут же прибежали дети, забрали телевизор - смотреть "Ералаш". Но сейчас у них пойдет учеба. Так что театральные постановки, на которые нет времени в обычной жизни, увидеть все же удастся", - сказал Семак в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее Сергей Семак рассказал о том, как тренируется команда в режиме видеоконференции.

Фото: fc-zenit.ru