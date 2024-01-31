Главный тренер Шанхай Дрэгонс Галлан прибыл в Петербург для сезона 2025/26.

Главный тренер хоккейного клуба "Шанхай Дрэгонс" Жерар Галлан прибыл в Санкт-Петербург для подготовки команды к сезону 2025/26, который пройдет на "СКА Арене", сообщили в пресс-службе клуба.

Жерар Галлан возглавил "Шанхай Дрэгонс" 13 августа 2025 года. Ранее 61-летний канадский специалист работал в клубе "Нью-Йорк Рейнджерс" в сезоне 2022/2023. По прибытии в Петербург Галлан был встречен пресс-службой команды и игроками. Клуб опубликовал фотографии и видео с момента прибытия тренера в город.

Команда проведет предстоящий сезон 2025/26 на "СКА Арене". Планируется, что Галлан будет координировать подготовку игроков и стратегическое руководство матчами на протяжении всего сезона.

Фото: "Шанхай Дрэгонс"