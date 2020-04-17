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Главный тренер "Сельты" недоволен отъездом Федора Смолова в Россию

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По его словам, игрок должен был соблюдать требования клуба.

Наставник "Сельты" Оскар Гарсия в интервью изданию COPE прокомментировал решение нападающего сборной России Федора Смолова уехать домой в период пандемии коронавируса. Вместе с ним Испанию покинул датский полузащитник Пионе Систо.

Оба игрока поступили плохо. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом говорили не только на клубном уровне, но и на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма. Ситуации были различны, потому что Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всем, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь.

Оскар Гарсия, главный тренер "Сельты"

Напомним, 5 апреля в Сети появилась информация, что Федор Смолов покинул Испанию без разрешения руководства "Сельты", в связи с чем к игроку должны были применить санкции. Нападающий заявил, что проинформировал клуб о возвращении в Россию.

Ранее стало известно, что Федор Смолов пожертвовал деньги московской станции скорой помощи.

Видео: YouTube / RC Celta

Теги: испанская футбольная ла лига, карантин, коронавирус, федор смолов, фк сельта виго
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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