Главный тренер "Сельты" недоволен отъездом Федора Смолова в Россию

Наставник "Сельты" Оскар Гарсия в интервью изданию COPE прокомментировал решение нападающего сборной России Федора Смолова уехать домой в период пандемии коронавируса. Вместе с ним Испанию покинул датский полузащитник Пионе Систо.

Оба игрока поступили плохо. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом говорили не только на клубном уровне, но и на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма. Ситуации были различны, потому что Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всем, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь.

Оскар Гарсия, главный тренер "Сельты"