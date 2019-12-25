Форвард сборной России Федор Смолов пожертвовал деньги московской станции скорой помощи

Игрок покинул Испанию и соблюдает режим самоизоляции.

Нападающий "Сельты" и сборной России по футболу Федор Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в социальных сетях.

На деньги, пожертвованные футболистом врачи приобрели маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы. Смолов на данный момент находится в России во время паузы в чемпионате Испании и соблюдает режим самоизоляции.

5 апреля в Сети появилась информация, что Федор Смолов покинул Испанию без разрешения руководства "Сельты", в связи с чем к игроку должны были применить санкции. Нападающий заявил, что проинформировал клуб о возвращении в Россию.

Ранее экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко раскритиковал Смолова за его поступок.

Фото: VK / @teamrussia