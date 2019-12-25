Экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко подверг критике возвращение Федора Смолова в Россию

Он уверен, что игроку "Сельты" аукнется этот поступок.

Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал возвращение нападающего "Сельты" Федора Смолова в Россию в период эпидемии коронавируса.

"Вернувшись сейчас в Россию, Федор Смолов совершил ошибку. Никто этот поступок не оценил - ни в клубе, ни в Испании. Федору это точно аукнется. Если ты профессионал и принял правила клуба, то их нужно выполнять", - приводит слова Радченко издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, 5 апреля в Сети появилась информация, что Федор Смолов покинул Испанию без разрешения руководства "Сельты", в связи с чем к игроку должны были применить санкции. Нападающий заявил, что проинформировал клуб о возвращении в Россию.

Ранее стало известно, что Федор Смолов мог перейти в "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru