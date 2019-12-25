Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о предложении сделать "Зенит" досрочным чемпионом

Наставник "железнодорожников" хочет еще повоевать в РПЛ.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о том, что нужно остановить сезон в РПЛ и подвести итоги в соответствии с текущим положением команд в турнирной таблице.

"Леонид Арнольдович (Федун - прим.) очень уважаемый человек. Мне сложно тут что-то комментировать. Как посчитают нужным, так мы и будем действовать. Сейчас я не готов оценивать текущую ситуацию. Но мне нравится, когда "Локомотив" в упорной борьбе завоевывает свои места в таблице. Хотелось бы еще повоевать, однако у нас очень мало шансов в борьбе с "Зенитом" - сказал Семин в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

По итогам 22-го тура чемпионата России "Локомотив" делит второе место с "Краснодаром" - оба клуба набрали 41 очко. "Зенит" лидирует в таблице с показателем 50 очков.

Напомним, в Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек до 10 апреля. В связи с этим были отмены ближайшие матчи 23 тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" и "Локомотив" - "Оренбург".

Ранее мы писали о том, что бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против досрочного признания "Зенита" чемпионом России.

Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив"