Главный тренер "Динамо" высказался о грядущем матче с "Зенитом"

Сандро Шварц признал в петербуржцах достойных соперников.

В четверг, 10 декабря, главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о петербургской команде "Зенит" и грядущем матче. Об этом сообщил портал "Чемпионат".

По словам Шварца, "Динамо" следили за матчем с "Боруссией" и анализировали его.

Нам нужно будет играть в смелый футбол. "Зенит" выиграл последний матч в РПЛ. Что касается Дзюбы, наверняка он выйдет против нас отметил тренер.

Он уточнил, что если игроки будут "давать пространство и время на принятие решений", то столкнутся с проблемами. Игра с "Зенитом" – большой вызов помериться силами.

Матч пройдет 12 декабря в 19:00 на "Газпром Арене".

Ранее мы писали, что Игбун рассказал, готов ли он сыграть с "Зенитом".

Фото: Piter.TV