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Главный тренер "Динамо" высказался о грядущем матче с "Зенитом"
Сегодня, 15:33
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smirenny

Главный тренер "Динамо" высказался о грядущем матче с "Зенитом"

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Сандро Шварц признал в петербуржцах достойных соперников.

В четверг, 10 декабря, главный тренер  "Динамо" Сандро Шварц высказался о петербургской команде "Зенит" и грядущем матче. Об этом сообщил портал "Чемпионат".

По словам Шварца, "Динамо" следили за матчем с "Боруссией" и анализировали его. 

Нам нужно будет играть в смелый футбол. "Зенит" выиграл последний матч в РПЛ. Что касается Дзюбы, наверняка он выйдет против нас

отметил тренер.

Он уточнил, что если игроки будут "давать пространство и время на принятие решений", то столкнутся с проблемами. Игра с "Зенитом" – большой вызов помериться силами. 

Матч пройдет 12 декабря в 19:00 на "Газпром Арене".

Ранее мы писали, что Игбун рассказал, готов ли он сыграть с "Зенитом".

Фото: Piter.TV

Теги: динамо зенит, сандро шварц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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