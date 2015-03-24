Главный тренер "Динамо" высказался о грядущем матче с "Зенитом"

В четверг, 10 декабря, главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о петербургской команде "Зенит" и грядущем матче. Об этом сообщил портал "Чемпионат".
По словам Шварца, "Динамо" следили за матчем с "Боруссией" и анализировали его.
Нам нужно будет играть в смелый футбол. "Зенит" выиграл последний матч в РПЛ. Что касается Дзюбы, наверняка он выйдет против нас
отметил тренер.
Он уточнил, что если игроки будут "давать пространство и время на принятие решений", то столкнутся с проблемами. Игра с "Зенитом" – большой вызов помериться силами.
Матч пройдет 12 декабря в 19:00 на "Газпром Арене".
Ранее мы писали, что Игбун рассказал, готов ли он сыграть с "Зенитом".
Фото: Piter.TV
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