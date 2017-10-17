Главный синоптик успокаивает: "Офелия" не дойдет до Петербурга

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов успокоил горожан: Северной столице не грозит ураган "Офелия", так как он успокоится над Балтийским морем.

Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов решил успокоить горожан, которые начали беспокоиться насчёт урагана "Офелия". Он заверяет, что в Петербурге все будет спокойно. В качестве подтверждения он привел карты немецких синоптиков. Тропический ураган при проходе Великобритании превратился в обычный глубокий циклон.

"Сегодня этот циклон интенсивно заполняется (давление в центре растет), и завтра умирает совсем, превратившись в барическую ложбину над Балтийским морем", - написал Колесов в своем Facebook.

Ранее Piter.tv сообщал, что Петербург попадет под страшный ураган "Офелия".

Фото: Facebook / Александр Колесов

Видео: Instagram / nilsons.ins71