Главный синоптик успокаивает: "Офелия" не дойдет до Петербурга

Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов решил успокоить горожан, которые начали беспокоиться насчёт урагана "Офелия". Он заверяет, что в Петербурге все будет спокойно. В качестве подтверждения он привел карты немецких синоптиков. Тропический ураган при проходе Великобритании превратился в обычный глубокий циклон.
"Сегодня этот циклон интенсивно заполняется (давление в центре растет), и завтра умирает совсем, превратившись в барическую ложбину над Балтийским морем", - написал Колесов в своем Facebook.
Ранее Piter.tv сообщал, что Петербург попадет под страшный ураган "Офелия".
Фото: Facebook / Александр Колесов
Видео: Instagram / nilsons.ins71