Петербург попадет под страшный ураган "Офелия"

Жителей Петербурга метеорологи и МЧС по городу и Ленобласти предупреждает о сильных порывах ветра. В Санкт-Петербург надвигается ураган "Офелия".

В Петербурге ожидается мощный ураган 17 и 18 октября. Ветер под названием "Офелия" сформировался еще в Атлантике, в некоторых странах из-за циклона объявлен красный цвет опасности.

Метеоролог-любитель Вячеслав Першуков заявил, что уже сегодня Офелия накроет Петербург и Ленинобласть. Также он отмечает, что в ночь на 18 октября ожидается усиление ветра в порывах 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах до 22 метров в секунду. Вместе с бушующем ураганом ожидаются и проливные дожди.

Температура воздуха в Северной столице во вторник прогреется до 10 градусов тепла, в среду, 18 октября синоптики прогнозируют такую же температуру воздуха.

Видео: YouTube - Tatiana Celtic Wind