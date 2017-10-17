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Петербург попадет под страшный ураган "Офелия"

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Жителей Петербурга метеорологи и МЧС по городу и Ленобласти предупреждает о сильных порывах ветра. В Санкт-Петербург надвигается ураган "Офелия".

В Петербурге ожидается мощный ураган 17 и 18 октября. Ветер под названием "Офелия" сформировался еще в Атлантике, в некоторых странах из-за циклона объявлен красный цвет опасности.

Метеоролог-любитель Вячеслав Першуков заявил, что уже сегодня Офелия накроет Петербург и Ленинобласть. Также он отмечает, что в ночь на 18 октября ожидается усиление ветра в порывах 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах до 22 метров в секунду. Вместе с бушующем ураганом ожидаются и проливные дожди.

Температура воздуха в Северной столице во вторник прогреется до 10 градусов тепла, в среду, 18 октября синоптики прогнозируют такую же температуру воздуха.

Видео: YouTube - Tatiana Celtic Wind

 
Теги: 17 октября погода спб , новости петербург , новости спб , петербург , погода спб , погода спб вторник , ураган офелия
Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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    Сегодня 13:55

    что за фигня, сами же уже написали что ничего не грозит

    0

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