Ураган "Офелия" смыл Ирландию и испепелил Португалию

В Ирландии из-за урагана погибло по меньшей мере 3 человека, более 350 тысяч домов остались без света. В Португалии из-за пожаров погибло 35 человек.

Над водами Атлантического океана сформировался новый сильный ураган, которому дали имя "Офелия". "Офелия" принесла с собой сильные разрушения и человеческие жертвы.

На Ирландию обрушился шторм и ураганный ветер, порывы которого достигали до 200 километров в час. Метеорологи сообщают, что это самый сильный ураган за последние полвека. Шквалистый ветер уносил слабозакрепленные конструкции, срывал крыши домов, повалил много деревьев. Из-за урагана аэропорт Дублина отменил более 130 авиарейсов. Обрушена инфраструктура, более 350 тысяч домов остались без электричества. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв. Сообщается, по меньшей мере, о трех погибших. Все они погибли в результате падения деревьев.

Отголоски "Офелии" затронули и Португалию, и Испанию, где бушуют лесные пожары. Сильный ветер "помогает" огню распространятся с большой скоростью, уничтожая все на своем пути. В местных СМИ сообщается, что в Португалии пожар унес жизни 35 человек, а еще не менее 56 человек пострадали.

Видео и фото: Twitter/UK Weather Live, TARCweather; YouTube/Yoseph Pereira, ТЕХНО-БАНЯ