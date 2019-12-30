Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

Снег в Северную столицу придет уже на следующей неделе.

В пятницу, 17 января, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в выходные. Об этом сообщает 78.ru.

По словам синоптика, в Петербурге на этих выходных погода останется прежней. В городе сохранится тепло. Ожидается, что днём температура будет чуть повыше, около 1-3 градуса. При этом атмосферное давление будет повышаться. Ветер будет дуть с юго-запода до 10 м/с.

При этом главный синоптик обнадежил петербуржцев. Он отметил, что в Северной столице всё же пойдёт снег. Осадки пойдут примерно 22-23 числа.

Ранее мы сообщали о том, что в Ботаническом саду Петербурга распустились первоцветы.

Фото:pixabay