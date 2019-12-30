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Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные
Сегодня, 17:40
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IRINA_CHALKINA

Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

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Снег в Северную столицу придет уже на следующей неделе.

В пятницу, 17 января, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в выходные. Об этом сообщает 78.ru.

По словам синоптика, в Петербурге на этих выходных погода останется прежней. В городе сохранится тепло. Ожидается, что днём температура будет чуть повыше, около 1-3 градуса. При этом атмосферное давление будет повышаться. Ветер будет дуть с юго-запода до 10 м/с. 

При этом главный синоптик обнадежил петербуржцев. Он отметил, что в Северной столице всё же пойдёт снег. Осадки пойдут примерно 22-23 числа.

Ранее мы сообщали о том, что в Ботаническом саду Петербурга распустились первоцветы.

Фото:pixabay

Теги: выходные, новости спб, общесмтво
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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