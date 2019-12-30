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В Ботаническом саду Петербурга распустились первоцветы 
Сегодня, 11:36
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IRINA_CHALKINA

В Ботаническом саду Петербурга распустились первоцветы 

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Проснувшиеся цветочные почки израсходуются и не дадут цветов весной.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что в Ботаническом саду Петербурга распустились первоцветы. Об этом сообщается на официальной Instagram-страничке сада.

Из-за аномально тёплой зимы распустились рододендрон, жимолость, калина и волчеягодник. 

"Зимы становятся всё теплее, это заметно и по журналам учётов наших дендрологов. Аномально суровых зим в последние десятилетия не было! Благодаря этому мы культивируем множество южных видов",

—сказано в сообщении.

По словам специалистов, у этой аномалии есть и минусы. Например, есть риск, что проснувшиеся цветочные почки израсходуются и не дадут цветов весной.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев ждет теплая пятница без дождей.

Фото:botsad_spb/Instagram

Теги: ботанический сад, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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