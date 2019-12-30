Проснувшиеся цветочные почки израсходуются и не дадут цветов весной.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что в Ботаническом саду Петербурга распустились первоцветы. Об этом сообщается на официальной Instagram-страничке сада.

Из-за аномально тёплой зимы распустились рододендрон, жимолость, калина и волчеягодник.

"Зимы становятся всё теплее, это заметно и по журналам учётов наших дендрологов. Аномально суровых зим в последние десятилетия не было! Благодаря этому мы культивируем множество южных видов", —сказано в сообщении.

По словам специалистов, у этой аномалии есть и минусы. Например, есть риск, что проснувшиеся цветочные почки израсходуются и не дадут цветов весной.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев ждет теплая пятница без дождей.

Фото:botsad_spb/Instagram