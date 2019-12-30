Петербуржцев ждет теплая пятница без дождей

Столбик термометра достигнет +3..+5 градусов.

В пятницу, 17 января, в Петербурге установится облачная погода, преимущественно будет без осадков. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на пятницу местами прошел дождь, но днём и вечером 17 января погода обещает быть сухой. Столбик термометра достигнет +3..+5 градусов. Ветер будет дуть умеренно с запада и юго-запада.

Самая низкая температура в Петербурге 17 января была зафиксирована в 1940 году, тогда столбик термометра опустился до -36 градусов, самым теплым этот день был в 1925 году – плюс 5 градусов.

Фото: pixabay