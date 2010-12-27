В День Победы дождя не будет: зонтики можно оставить дома

Главный синоптик Северной столицы рассказал о погоде на 9 мая‍.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов считает, что праздник 9 мая не будет омрачен дождем. День Победы ожидается солнечным и без осадков. Однако, жителям города следует одеваться теплее, так как будет дуть ветер.

Утром 9 мая во время парада будет еще прохладно, затем солнце начнет пригревать. Если сегодня, 8 мая, в городе будет плюс 18, то завтра – не выше 14-16 градусов. Затем холодный воздух уйдет, и 10 мая вновь потеплеет до плюс 20 градусов делится информацией главный синоптик

Температура воздуха прогреется до плюс 16 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до плюс пяти из-за наступления холодного потока воздуха. Уже к 10 числу похолодание уйдет, а на улицах Петербурга дойдет до плюс 20 градусов по Цельсию.

К такому прогнозу погоды, по словам Александра Колесова, привел антициклон.

Напомним, что с 14 мая в петербургском метро начнется тестирование сервиса дубляжа: пассажиры услышат русские и английские объявления.

Фото: Piter.tv

