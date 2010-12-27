С 14 мая в петербургском метро начнется тестирование сервиса дубляжа: пассажиры услышат русские и английские объявления

На 3,5 недели петербургское метро станет англоязычным.

С 14 мая на четырех ветках петербургского метрополитена стартует эксперимент с дублированием сообщений в электросоставах. С середины месяца пассажиры смогут услышать объявления не только на русском, но и на английском языке. Проверка продлится до шестого июня включительно и затронет 1,2,3 и 4 линии подземки. Об этом сообщили представители ГУП "Петербургский метрополитен".

Тестирование сервиса дубляжа направлено на улучшение условий для иностранцев, которые прибудут в Санкт-Петербург на время Чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Помимо голосового сигнала, перевод коснется и бегущей строки на электронных табло вагонов.

Фото: Piter.tv



