Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать потепление

Обещанное тепло можно ожидать к следующим выходным.

В понедельник, 5 апреля, главный синоптик "Гидрометцентра" Александр Колесов сообщил 78.ru, когда стоит ждать потепление в Петербурге.

По словам специалиста, долгожданное тепло придет на следующих выходных, а эта неделя ожидается прохладной, снежной и дождливой. Колесов пояснил, что циклон малоподвижен, никуда не уходит из-за Скандинавии, а холодная воздушная масса заходит в Петербург. С приближением фронта ветер будет ослабевать, сохраняя западное и северо-западное направление. Так, к выходным столбики термометра покажут до +10 градусов.

Напомним, что спасатели регионального управления МЧС предупредили горожан о дожде и мокром снеге во вторник, а также о ветре с порывами до 12 метров в секунду.

Ранее мы писали, что дождь и мокрый снег ожидаются в Петербурге 6 апреля.

Фото: Piter.TV