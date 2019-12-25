Дождь и мокрый снег ожидаются в Петербурге 6 апреля

Во вторник, 6 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдет осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Ветер подует с юга, юго-запада умеренный. Температура воздуха ночью составит +1…-1 градус, днем потеплеет до +4…+6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью меняться мало, днем будет повышаться.
Ранее петербуржцы заметили льдины с мусором на Крюковом канале.
Фото: pixabay.com
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