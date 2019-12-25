Главный синоптик Петербурга рассказал, какой была погода 22 июня 1941 года

Как отметил Александр Колесов, в день начала Великой Отечественной войны в город только пришло настоящее лето.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов напомнил петербуржцам, какая погода установилась в Северной столице в день начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года. Об этом эксперт рассказал на своем Telegram-канале.

По данным синоптика, перед роковым днём в европейский части СССР наблюдалось несколько погодных аномалий - лето не не спешило сменять весну, постоянно шли дожди.

Однако солнце и потепление пришли в Ленинград именно 22 июня. Температура резко поднялась от 11,9 до 19 градусов тепла, а облака отступили от города.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 22 июня 2022 года будет солнечно и умеренно тепло.

Фото: Piter.TV