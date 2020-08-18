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В Петербурге 22 июня будет солнечно и умеренно тепло
Сегодня, 7:56
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В Петербурге 22 июня будет солнечно и умеренно тепло

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Петербург будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона.

В середине недели Петербург будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков и до минимума понизит вероятность дождей, что поможет солнцу активизировать дневной прогрев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в Петербурге 22 июня прогреется до +20…+22, по Ленобласти до +18…+23 градусов. Ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В четверг без осадков и дальнейшее повышение температуры.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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