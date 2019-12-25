Главный синоптик рассказал, что петербуржцев ждет сухой июнь и прохладный июль

Как рассказал Колесов, июнь будет более сухим, чем обычно. Начало месяца будет теплым, однако позже под влиянием циклонов слегка похолодает.

В Петербурге температура воздуха в июне составит около +16 градусов. Об этом рассказал главный городской синоптик Александр Колесов в беседе с "Фонтанкой".

Колесов подтвердил, что аномальной жары, как годом ранее, в Петербурге не будет. Он подчеркнул, что температурные нормы несколько изменились. Так, в июне — плюс 16 градусов, в июле — плюс 19 градусов, и 17 градусов в августе. По осадкам июньская норма составляет 69 мм, в июле — 83 мм, а в августе — 86. Это увеличение связано с ливневыми дождями, отмечает синоптик.

Как рассказал Колесов, июнь будет более сухим, чем обычно. Начало месяца будет теплым, однако позже под влиянием циклонов слегка похолодает. Погода в течение месяца поменяется несколько раз. Он добавил, что при желании петербуржцы смогут открыть купальный сезон уже в середине июня, температура воды будет составлять всего 16-17 градусов.

Июль будет более теплым, при этом циклоны будут следовать через регион. Так, жителей ждет ждёт много кратковременных дождей, ливней, гроз. На август подробных прогноз еще нет. По оценке синоптиков, погодные условия в течение последнего летнего месяца будут в пределах нормы.

Ранее мы писали, что до 20 июня продлили акцию по списанию долгов за капремонт без пени в Петербурге. В акции могут принять участие все горожане, кроме тех, в отношении которых ведется судебное взыскание.

Фото: Piter.tv

