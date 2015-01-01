До 20 июня продлили акцию по списанию долгов за капремонт без пени в Петербурге

Для списания пени необходимо внести платежи до 20 июня, оплатив задолженности за апрель, май и июнь 2022 года.

До 20 июня можно внести платежи по оплате долгов за капремонт в Петербурге без пени. Акцию продлили, передают в пресс-службе жилищного комитета.

В пресс-службе добавили, что это шаг навстречу петербуржцам. Для списания пени необходимо внести платежи до 20 июня, оплатив задолженности за апрель, май и июнь 2022 года. После необходимо в специальной форме написать заявление о списании в Фонд капремонта.

По завершении акции все заявки проверят на предмет выполнения условий. По итогу проверки пеня в квитанции за август будет нулевой. В акции могут принять участие все горожане, кроме тех, в отношении которых ведется судебное взыскание.

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