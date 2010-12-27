В Петербург возвращается жара: на следующей неделе воздух прогреется до +30 °С

На следующей неделе в Петербург вернется жара. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, воздух прогреется до +23...+28 °С. В понедельник пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах стоит ждать ливни с грозами.
Настоящая жара наступит уже в четверг. Столбик термометра поднимется до +30 °С. Вода в реках и озерах прогреется до 23 градусов тепла.
Ранее мы публиковали статью, в которой рассказывали, где можно и нельзя купаться в Петербурге и Ленобласти.
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