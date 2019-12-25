Главный синоптик Петербурга пообещал теплые выходные

В понедельник, 11 мая, температура воздуха поднимется до плюс 19 градусов.

В Петербурге до 11 мая сохранится теплая погода. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов, пишут "Невские Новости".

По словам специалиста, 9 мая циклон попытается пройти севернее Петербурга. Поэтому в ночные и утренние часы в городе может пройти кратковременный дождь. Днем погода наладится, выглянет солнце. После обеда температура воздуха поднимется до плюс 13-15 градусов. В Северной столице будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

10 и 11 мая осадков не ожидается. Столбики термометра поднимутся до плюс 14-17 градусов в воскресенье и до плюс 19 градусов в понедельник. Ночи в городе на Неве будут теплые – ожидается плюс 4-6 градусов.

Начиная со вторника, 12 мая, погода в Петербурге начнет портиться. Влияние на нее окажут циклоны, которые принесут с собой дожди. Осадки продолжатся 13 и 14 мая. Температура воздуха понизится до плюс 8-10 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, возле воды порывы могут достигать 15-17 м/с.

Ранее мы писали, что в пятницу в Ленобласти ожидается преимущественно теплая погода без осадков.

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