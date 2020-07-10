Главный синоптик Петербурга пообещал, что в конце июля в город вернется жара

В Северной столице потеплеет до +26 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов порадовал горожан прогнозом погоды на конец июля: по его словам, в Северную столицу вернется жара. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Синоптик отметил, что дожди и холод сменятся летней погодой: так, в третьей декаде месяца температура воздуха прогреется до +26 градусов. Однако в ближайшие дни резкой смены погоды ждать не стоит.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти 12 июля потеплеет до +23 градусов.

Фото: Piter.tv