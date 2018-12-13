  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:17
213
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в майские праздники

0 0

Александр Колесов пообещал потепление до плюс 17-22 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал горожанам потепление в ближайшие дни. Похолодание и ночные заморозки уйдут к 9 мая, когда столбик термометра поднимется до плюс 17 градусов.

К выходным в городе на Неве станет еще теплее. Воздух в Северной столице прогреется до плюс 22 градусов. Солнце и тепло придут в Петербург  благодаря антициклону, который, впрочем, и принесет с собой осадки в виде дождя. Жителям Ленобласти стоит ожидать ливней с грозами.

Ранее мы писали, что в День Победы изменится режим работы станций петербургского метро.

Видео: Piter.TV

Теги: александр колесов, главный синоптик петербурга, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии