В День Победы изменится режим работы станций петербургского метро

Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты в связи с изменениями.

В День Победы, 9 мая, в связи проведением акции "Бессмертный полк" и других торжественных мероприятий изменится режим работы петербургского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

С 08:30 до 11:30 и с 20:00 до 00:00 станция "Адмиралтейская" будет работать только на выход. Станции "Площадь Александра Невского — 1" и "Площадь Александра Невского — 2" с 14:00 до 15:25 также будут работать только на выход.

На вход и выход будет работать с 14:30 до 15:30 вестибюль 1 станции "Площадь Восстания" (выход на улицу Восстания). Только выходить с 14:30 до 15:30 можно будет выходить в сторону Московского вокзала.

В течение часа, с 14:30 до 15:30 будет полностью закрыта "Маяковская. На станции "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова) весь день будет осуществляться только выход. Станция "Горьковская" с 21:25 до 22:00 будет работать только на выход.

Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты в связи с изменениями.

Также шествие в честь 9 мая изменит маршруты троллейбусов в Петербурге.

Фото: Piter.TV