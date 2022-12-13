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Главный синоптик Петербурга Колесов показал, как росла в марте среднесуточная температура
Сегодня, 19:16
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Главный синоптик Петербурга Колесов показал, как росла в марте среднесуточная температура

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В ближайшие дни в городе выпадет снег, пройдут дожди.

Синоптик  Александр Колесов рассказал, как менялась погода в Петербурге за последние три недели. Он рассказал, что в конце месяца жителей ждет похолодание. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

С 14 марта в нашем регионе установилась весенняя погода. Быстро мы привыкаем к теплу и сейчас уже после очень теплых дней погода с температурой в +3...+6 градусов кажется холодной.

Александр Колесов, синоптик

Тепло задержится в Северной столице до 26 марта. В ближайшие дни в городе выпадет снег, пройдут дожди. По словам специалиста, 23 марта ожидается очень комфортная погода. День порадует теплом. 

С 27 марта в Петербурге значительно похолодает. Подуют ветра, возможна минусовая температура.

Ранее на Piter.tv: с 23 марта в Ленобласти будут проводиться ледовзрывные работы.

Фото: ВКонтакте / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

Теги: александр колесов, погода, среднесуточная температура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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