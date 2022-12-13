Главный синоптик Петербурга Колесов показал, как росла в марте среднесуточная температура

В ближайшие дни в городе выпадет снег, пройдут дожди.

Синоптик Александр Колесов рассказал, как менялась погода в Петербурге за последние три недели. Он рассказал, что в конце месяца жителей ждет похолодание. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

С 14 марта в нашем регионе установилась весенняя погода. Быстро мы привыкаем к теплу и сейчас уже после очень теплых дней погода с температурой в +3...+6 градусов кажется холодной. Александр Колесов, синоптик

Тепло задержится в Северной столице до 26 марта. В ближайшие дни в городе выпадет снег, пройдут дожди. По словам специалиста, 23 марта ожидается очень комфортная погода. День порадует теплом.

С 27 марта в Петербурге значительно похолодает. Подуют ветра, возможна минусовая температура.

Ранее на Piter.tv: с 23 марта в Ленобласти будут проводиться ледовзрывные работы.

Фото: ВКонтакте / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.