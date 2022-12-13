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С 23 марта в Ленобласти будут проводиться ледовзрывные работы
Сегодня, 16:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 23 марта в Ленобласти будут проводиться ледовзрывные работы

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Комитет правопорядка и безопасности просит жителей и гостей Ленинградской области, сохранять спокойствие и отнестись с понимаем к ситуации.   

С 23 марта в Ленобласти будут проводиться ледовзрывные работы для безаварийного пропуска паводковых вод. Об этом предупредили в администрации.

Согласно плану взрывные работы пройдут: 23 марта в районе Свирская губа, Ладожского озера, (место впадения реки Свирь), а также в устье реки Свирь; 27 марта в месте впадения реки Паша в реку Свирь; 29 марта в месте впадения реки Оять в реку Свирь; 31 марта на реке  Оять (в районе  а/м в Доможирово); 3 апреля в устье реки Важинка. 

При проведении ледовзрывных работ безопасность населения будут обеспечивать спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Комитет правопорядка и безопасности просит жителей и гостей Ленинградской области, сохранять спокойствие и отнестись с понимаем к ситуации.   

Фото: администрация Ленобласти

Теги: лед, ледовзрывные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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