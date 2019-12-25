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Глава Роспотребнадзора разрешила петербуржцам лечиться в санаториях
Сегодня, 14:34
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Глава Роспотребнадзора разрешила петербуржцам лечиться в санаториях

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Башкетова постановила снять запрет с 27 июля.

Главный государственный санитарный врач Петербурга и глава городского Роспотребнадзора Наталья Башкетова разрешила горожанам отправляться на лечение в санатории. Соответствующее изменение в постановление было опубликовано на сайте ведомства 30 июля.

Согласно документу, запрет на прием и размещение граждан в санаториях снимается 27 июля, хотя документ появился в свободном доступе лишь тремя днями позже. Вместе с этим, самим организациям по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению разрешено работать. 

Что открылось в Петербурге 27 июля?.

Фото: pixabay; пресс-служба Роспотребнадзора

Теги: роспотребнадзор, санаторий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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