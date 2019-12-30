Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»

В России кинокартина выйдет 30 января.

Британская драма Сэма Мендеса "1917" получила главный приз Гильдии продюсеров Америки, говорится на официальной странице организации в Twitter.

Другими претендентами на приз были кинокартины "Форд против Феррари", "Ирландец" и "Джокер". Драма "1917" рассказывает о событиях Первой мировой войны. Два молодых солдата должны спасти жизни тысячи военных.

Ранее фильм получил приз в главной номинации "Золотой глобус". Также "1917" вошел в список номинантов на "Лучший фильм" и "Лучшая операторская работа" прими Оскар. Мировая премьера фильма состоялась 4 декабря. В России кинокартина выйдет 30 января.

Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что объявлены номинанты премии "Оскар": список претендентов.

Видео: YouTube /Universal Pictures