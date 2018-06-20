  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:11
129
alexandra08
Код вставки плеера

Главный онколог России сообщил о росте заболеваемости раком

0 0

Статистический показатель изменился благодаря улучшению диагностики.

Главный онколог России  Андрей Каприн сообщил о росте числа больных раком в стране. По его мнению, это связано с улучшением диагностики.
Заболеваемость онкологией в стране превысила 600 тысяч человек. Статистический показатель изменился благодаря улучшению диагностики. В ряде европейских стран заболеваемость раком значительно выше, чем в России. Но в России удалось почти в два раза снизить одногодичную летальность. Увеличилось количество пациентов, которые наблюдаются у онкологов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения клещевым энцефалитом.

Видео: Piter.TV фрагменты Александра Орлова.

Теги: главный онколог россии, онколог спб, онкология, рак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Оставить комментарий