Главный онколог России сообщил о росте заболеваемости раком

Статистический показатель изменился благодаря улучшению диагностики.

Главный онколог России Андрей Каприн сообщил о росте числа больных раком в стране. По его мнению, это связано с улучшением диагностики.

Заболеваемость онкологией в стране превысила 600 тысяч человек. Статистический показатель изменился благодаря улучшению диагностики. В ряде европейских стран заболеваемость раком значительно выше, чем в России. Но в России удалось почти в два раза снизить одногодичную летальность. Увеличилось количество пациентов, которые наблюдаются у онкологов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения клещевым энцефалитом.

Видео: Piter.TV фрагменты Александра Орлова.