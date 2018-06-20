Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения клещевым энцефалитом

Клещевым энцефалитом можно заразиться даже не контактируя с клещом.

Роспотребнадзор напомнил россиянам об основных правилах профилактики от клещевого энцефалита. Памятку ведомство опубликовало 11 апреля на своем официальном сайте.

Арбовирус передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща. Также вирус можно получить выпив сырого молока зараженной козы, коровы и т.д в сезон активности клещей. Вирус может попасть в кровь, если раздавить клеща или расчесать место укуса. В рейтинге самых неблагоприятных районов оказались Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы.

Болезнь начинается остро и сопровождается болями в мышцах, температурой и головной болью. Эксперты советуют делать прививки перед поездкой в лес и надевать закрытую одежду. Снимать клещей необходимо только у врача или в травмпункте.

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