Главный онколог РФ рассказал о перепрофилировании онкоцентров из-за коронавируса

В регионах ситуация стабильная - онкологические центры в регионах продолжают принимать.

Генеральный директор национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный штатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что онкологические клиники находятся в некотором резерве среди больниц, которые перепрофилируют для лечения больных COVID-19. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По словам Каприна, онкоцентры пока работают в прежнем режиме.

Только увеличилось количество онкологических пациентов, которых мы стали оперировать в четыре очереди в день, и увеличили нагрузку на лучевые аппараты. Андрей Каприн, главный штатный онколог Минздрава России

Доктор рассказал, что онкологические больницы в регионах сейчас работают в усиленном режиме. По словам Каприна, в условиях пандемии это помогает держать онкологическую службу на прежнем уровне.

В клиниках принимаются меры против распространения коронавируса. Ещё в поликлиникам обратившимся делают тест на COVID-19.

Далее в течение четырех часов его выдерживают в карантине, и если анализ отрицательный, пациента забирают в клинику.

Также Каприн добавил, что в регионах ситуация стабильная - онкологические центры в регионах продолжают принимать.

Есть проблемы только с скрининговой диспансеризацией. Пока нет возможность просто вызвать бессимптомного пациента для скрининговой программы. Опасность может возникнуть потом, когда мы откроемся после атаки коронавируса, нам нужно будет решать, как нам продолжать свои скрининговые программы. Андрей Каприн, главный штатный онколог Минздрава России

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