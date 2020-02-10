Главный нарколог Минздрава назвал треть россиян "тихими алкоголиками"

Злоупотреблением считается ежедневное употребление рюмки крепкого алкоголя в течение месяца.

Около трети россиян злоупотребляют алкоголем, но не обращаются к специалистам за помощью. Об этом НТВ рассказал главный нарколог Минздрав РФ Евгений Брюн.

Злоупотреблением считается ежедневное употребление рюмки крепкого алкоголя в течение месяца. По данным нарколога, такое поведение наблюдается у 30% россиян. "Тихих алкоголиков" при этом больше среди мужчин, так как у них есть "потребность менять свое психическое состояние".

Брюн предложил ввести в больницах программы тестирования и профилактики. Также нарколог хотел бы перенести продажу алкоголя на пустырь из жилого района.

Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок.