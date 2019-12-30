Главный фармаколог Петербурга: Мы лечим ОРВИ бесполезным "Арбидолом"

Эксперт рассказал об иммуностимулирующих препаратах.

Главный фармаколог Петербурга: заявил, что медики города лечат ОРВИ противозачаточным "Кагоцелом" и бесполезным "Арбидолом". Об этом специалист заявил в интервью "Доктору Питеру". Он напомнил, что сейчас реклама призывает бороться с коронавирусом при помощи данных препаратов. На самом деле они призваны стимулировать иммунитет, а лекарственные свойства подобных препаратов не доказаны. Эксперт добавил, что эффективность во всех случаях никакая.

Когда мы говорим про иммуномодулирующие препараты, предназначенные якобы для противостояния вирусам, оценить их эффективность сложно, потому что сложно уточнить в их случае достоверные критерии эффективности прокомментировал спикер

Александр Хаджидис упомянул также ряд других препаратов. Среди них - "Ингавирин", "Полиоксидоний", "Циклоферон" и еще как минимум десять наименований. Они особенно становятся востребованными в аптеках, когда начинается сезон ОРВИ и гриппа. Многим данные препараты назначают врачи для борьбы с респираторными вирусами.

Фармаколог уточнил, что у "Арбидола" проводились клинические исследования. Однако их оказывается недостаточно, чтобы говорить о его воздействии. Напомним, что FDA отказалась регистрировать его как лекарственное средство.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФАС проверит рекламу "Арбидола", пообещавшую бороться с коронавирусом.

Фото: Piter.tv

