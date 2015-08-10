Главный диабетолог Петербурга перечислила симптомы "сахарной" болезни

Ирина Карпова уверяет, что инсулинового голода в Северной столице не случится.

В понедельник, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Главный внештатный специалист по диабетологии Комитета по здравоохранению, заведующая Санкт-Петербургским территориальным диабетологическим центром Ирина Карпова рассказала "Петербургскому Дневнику", при обнаружении каких симптомов стоит провериться у специалиста.

По словам специалиста, свыше 95 процентов всех случаев сахарного диабета – это диабет второго типа, который начинается незаметно. Врач рассказала, что нужно обращать внимание на слабость больше обычного, повышенную жажду и повышенное мочеиспускание, склонность к инфекционным заболеваниям, кожные высыпания. Медик добавила, что этот тип диабета встречается чаще всего у взрослых, он развивается постепенно. А вот первый тип чаще всего диагностируют детям и подросткам, он резко проявляется.

Ирина Карпова уверяет, что инсулинового голода не случится. Лекарств в городе достаточно. Практически все инсулины так или иначе выпускаются на предприятиях, которые находятся в России.

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