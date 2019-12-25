Главная ель Петербурга отправилась на Дворцовую площадь из Приозерска

На данный момент дерево пережидает вечерние пробки на Шафировском проспекте.

Во вторник, 7 декабря, из Приозерского района Ленобласти на дворцовую площадь доставляют новогоднюю ель. Об этом сообщили в Telegram-канале "Пиотровский Online".

На Дворцовой площади живая елка окажется ночью. На данный момент дерево пережидает вечерние пробки на Шафировском проспекте, передает "Петербургский дневник". К 20 декабря елка должна быть уже установлена и украшена.

Напомним, стоимость елки составила 5,5 млн рублей.

Ранее дизайнер рассказал, в чем встречать Новый 2022 год. Стилист отметил, что на праздник нужно одеться красиво, даже если он проходит дома.

Фото: Telegram / Пиотровский Online