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Главная ель Петербурга отправилась на Дворцовую площадь из Приозерска
Сегодня, 19:44
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Главная ель Петербурга отправилась на Дворцовую площадь из Приозерска

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На данный момент дерево пережидает вечерние пробки на Шафировском проспекте.

Во вторник, 7 декабря, из Приозерского района Ленобласти на дворцовую площадь доставляют новогоднюю ель. Об этом сообщили в Telegram-канале "Пиотровский Online". 

На Дворцовой площади живая елка окажется ночью. На данный момент дерево пережидает вечерние пробки на Шафировском проспекте, передает "Петербургский дневник". К 20 декабря елка должна быть уже установлена и украшена.

Напомним, стоимость елки составила 5,5 млн рублей. 

Ранее дизайнер рассказал, в чем встречать Новый 2022 год. Стилист отметил, что на праздник нужно одеться красиво, даже если он проходит дома.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: дворцовая площадь, елка, ель, живая елка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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