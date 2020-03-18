Россия не останавливается в разработках подлодок нового поколения.

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения. Информацией поделился адмирал Николай Евменов. Он рассказал о деятельности разработчиков субмарин в интервью журналистам с телеканала "Звезда".

Мы обязаны смотреть вперёд. Это требование времени и научно-технического процесса развития флота прокомментировал специалист

Военный эксперт объяснил, что РФ работает над созданием атомных подводных лодок пятого поколения.Они будут еще более совершенными по своим характеристикам, чем образцы четвертого поколения. Также Россия строит субмарины четвертого поколения.

Напомним, что в конце декабря 2019 года в Архангельской области ВМФ спустил на воду первую серийную подводную лодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск".

Видео: YouTube/Wendover Productions, World of Warships Official Channe